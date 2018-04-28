Омскую "Мару" арестовали на трое суток из-за тонировки на "лексусе"

Оказалось, что это далеко не первое нарушение у девушки. С октября 2017 года она 17 раз нарушала ПДД, в основном за превышение скорости.

Двадцатилетняя жительница Омска получила трое суток ареста за отказ убрать тонировку со своего автомобиля "Лексус". Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что ранее инспекторы составили протокол по статье "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена". Девушка отказалась убирать тонировку.

Полицейские предупредили её о последствиях, но это не подействовало на неё. В итоге она оказалась в Кировском райсуде.

Выяснилось также, что тонировка — это далеко не единственное нарушение у "омской Мары". С октября 2017 года она 17 раз нарушала ПДД, в основном превышая скорость.