Глава МИД Ирана: США играют деструктивную роль в Сирии

Дипломат считает, что Америка провоцирует разногласия между этносами, используя различные группировки.

Вашингтон, в отличие от Тегерана, играет деструктивную роль в сирийском конфликте и должен за это ответить. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

— Роль, которую играют США в Сирии, — это деструктивная роль. И, как мы видели в последние месяцы, это провоцирование разногласий между различными этносами, использование различных группировок, — сказал глава иранского внешнеполитического ведомства во время пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран — гарантов астанинского процесса.

Министр подчеркнул, что "если кто-то говорит о деструктивной роли в регионе и должен за это ответить, то это Правительство США". Зариф отметил, что роль Тегерана заключается в борьбе с террористическими организациями ИГИЛ*, "Джебхат ан-нусра"* и другими.

Дипломат напомнил также о нападении США на Ирак и их действиях в Афганистане. Деструктивная политика Вашингтона в регионе, по его мнению, "привела только к разрушениям и расширению экстремизма".

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.