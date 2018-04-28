Подруга нижегородской мамы-убийцы: Это злая шутка. Она дышала над своими детьми

Близкие знакомые нижегородки просто не могут поверить, что она могла наложить руки на собственных детей.

Подруга нижегородки Елены Каримовой, убившей четырёхлетнюю дочь и двухгодовалого сына, не может поверить в случившееся. Ирина Н. считает, что Елена просто не способна на такое.

— Вообще откуда такая информация? Этого априори не может быть. Она мне только вчера скидывала просто по WhatsApp прикол, мы просто шутили, смеялись, — вспоминает шокированная женщина в беседе с Лайфом.

Елену она характеризует как нежную и заботливую маму, которая обожала своих детей и буквально "дышала над ними".

— Не может такого быть, я не верю в это, это утка какая-то ваша. Идиотизм, злая шутка, — продолжила женщина. — Она над своими детьми просто дышала. Над своими детьми она дышала! Не дай бог, простудится или чего-то... бежала к ним!

Ещё одна подруга Елены, Екатерина, также не верит в случившееся, так как та была заботливой мамой. Она рассказывает, что совсем недавно у маленькой Хадижи был день рождения и Елена долго пыталась найти хороший торт.

— В день рождения дочери мы с ней виделись. Она не могла найти торт, мы соображали, где найти, чтобы именно вкусный, — рассказала женщина, отметив, что детей Каримова всегда возила с собой, так как в детский сад они не ходили.

Напомним, несколько дней назад обгоревшие останки детей — четырёхлетней Хадижи и двухлетнего Сулеймана — были найдены на овощебазе в Семёновском районе области. Позже следователи задержали мать убитых детей — она призналась, что сама убила и попыталась сжечь малюток. По её словам, она решилась на это, поскольку не могла обеспечить детям достойную жизнь.