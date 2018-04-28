В Кузбассе по делу о придавившем девочку гараже задержан замглавы района

В ближайшее время будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Заместитель главы Кемеровского муниципального района задержан по делу о гибели 13-летней девочки под завалами гаража. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Следствие установило, что местные жители не раз обращались в администрацию с просьбой снести опасное здание, где собирались подростки, но чиновники не принимали надлежащих мер.

В ближайшее время будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Назначена строительно-техническая экспертиза.

Напомним, инцидент произошёл в четверг, 26 апреля. Как сообщал Лайф, в момент обрушения в гараже находились два подростка — девочка и мальчик. В результате случившегося девочка погибла, а её приятель с различными травмами был доставлен в больницу.