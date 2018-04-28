Мишель Пфайффер сыграет королеву в сиквеле "Малефисенты"

Между тем звезда фильма-фэнтези Анджелина Джоли снова исполнит в нём главную роль.

Американская актриса Мишель Пфайффер снимется в продолжении киносказки "Малефисента". Отмечается, что она может сыграть королеву, сообщает издание The Wrap, ссылаясь на источник в Disney.

К слову, Анджелина Джоли тоже появится в новой картине и снова в роли феи Малефисенты. Несмотря на то что звезда не любит участвовать в продолжениях, отдавая предпочтение оригинальным лентам, для данной картины Джоли сделала исключение.

Первый фильм "Малефисента" вышел на экраны в 2014 году. И хотя критики встретили картину со смешанными чувствами, она оказалась коммерчески успешной и собрала в прокате 758 миллионов долларов. Бюджет картины, кстати, составил всего 180 миллионов. Сюжет ленты переносит зрителя в интерпретацию сказки "Спящая красавица", в которой всё захвачено главной злодейкой оригинальной истории.

Ожидается, что продолжение выйдет на экраны уже в декабре этого года.