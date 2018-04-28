В России разрабатывают национальный план противодействия коррупции

В рамках проекта обсуждается создание перечня организаций, которые подлежат контролю.

Кремль начал разрабатывать новый национальный план противодействия коррупции, рассчитанный на 2018–2020 годы. Как сообщили в пресс-службе Кремля, о проекте речь шла на заседании президиума Совета по противодействию коррупции.

— Начальник управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов проинформировал участников заседания о разработке проекта национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, — отмечается в сообщении.

Минтруду РФ было поручено проработать вопрос законодательного определения списка организаций, в отношении которых должны проводиться антикоррупционные проверки. Кроме того, президиум обязал продолжить работу по предупреждению, выявлению и устранению коррупционных проявлений при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.