Под аркой Крымского моста прошли боевые корабли Черноморского флота — видео

Боевые корабли Черноморского флота прошли под аркой Крымского моста. Видео публикует телеканал "Звезда".
На кадрах — противодиверсионный катер "Раптор" и десантный катер ДК-199.
Техника пересекла Керченский пролив и вошла в Азовское море.
Самый длинный в России мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край. Автомобильное движение планируется запустить уже в мае, так как строители идут с опережением графика.
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