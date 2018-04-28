Под аркой Крымского моста прошли боевые корабли Черноморского флота — видео

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Под аркой Крымского моста прошли боевые корабли Черноморского флота — видео

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Сообщается, что военная техника пересекла Керченский пролив и вошла в Азовское море.

Боевые корабли Черноморского флота прошли под аркой Крымского моста. Видео публикует телеканал "Звезда".

На кадрах — противодиверсионный катер "Раптор" и десантный катер ДК-199.

Техника пересекла Керченский пролив и вошла в Азовское море.

Самый длинный в России мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край. Автомобильное движение планируется запустить уже в мае, так как строители идут с опережением графика.

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