Правящая партия Армении решила не выдвигать кандидата на пост премьера

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Правящая партия Армении решила не выдвигать кандидата на пост премьера

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Национальное собрание Армении. Фото: Marcin Konsek / Wikimedia Commons

Правящая Республиканская партия Армении не будет выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра страны. Об этом заявил вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.

— Мы решили не выдвигать нашего кандидата в премьеры, но фракция проголосует единогласно, — заявил Шармазанов.

По его словам, это было единое решение, продиктованное стремлением партии к укреплению государства. Он отметил, что РПА стремится тем самым избежать конфронтации и дестабилизации страны.

Напомним, волна протестов захлестнула Ереван и другие города Армении 13 апреля. Оппозиция добилась отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра. Теперь на его место они требуют назначить своего лидера Николу Пашиняна. Выборы премьера Армении назначены на 1 мая.

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