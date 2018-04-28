Правящая партия Армении решила не выдвигать кандидата на пост премьера

Правящая Республиканская партия Армении не будет выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра страны. Об этом заявил вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.

— Мы решили не выдвигать нашего кандидата в премьеры, но фракция проголосует единогласно, — заявил Шармазанов.

По его словам, это было единое решение, продиктованное стремлением партии к укреплению государства. Он отметил, что РПА стремится тем самым избежать конфронтации и дестабилизации страны.

Напомним, волна протестов захлестнула Ереван и другие города Армении 13 апреля. Оппозиция добилась отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра. Теперь на его место они требуют назначить своего лидера Николу Пашиняна. Выборы премьера Армении назначены на 1 мая.