Стало известно, сколько заработал директор ФСО в 2017 году

Глава Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев в 2017 году заработал 11 миллионов рублей, что в пять раз меньше дохода его супруги. Декларация о доходах руководства ФСО опубликована на официальном сайте службы.

Согласно документу, в собственности у Кочнева находится квартира площадью 101,7 кв. м и Renault Duster 2016 года выпуска. Его жена, которая в прошлом году заработала 55 миллионов рублей, владеет двумя земельными участками, жилым и гостевым домами в России, а также Mercedes-Bens GL 400 4M 2015 года.

Первый замглавы ФСО Олег Клементьев, как написано в декларации, заработал в 2017 году 6,7 миллиона рублей. Заместитель директора ФСО — начальник Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежный — получил доход в 5,3 миллиона рублей.

Отметим, основная задача службы — обеспечение безопасности высших должностных лиц РФ, руководство ФСО осуществляет непосредственно президент России.