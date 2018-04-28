"Враждебно настроенным" политикам Литвы запретили въезд в Россию

В МИД РФ рассказали, что в их число включены также местные депутаты и политологи.

Россия ответила Литве на принятый в этой стране аналог американского "списка Магнитского". Расширен чёрный список литовских политиков, "наиболее враждебно настроенных" по отношению к России. Им запрещён въезд в РФ.

— В ответ на принятие Вильнюсом аналога американского "закона Магнитского" были вынуждены ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов, — говорится в комментарии МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российский "стоп-лист" остаётся открытым и Москва может в любой момент внести в него новые имена в случае "продолжения провокационной линии Вильнюса".

Литва обнародовала свой "список Магнитского" в январе этого года. В нём 49 россиян, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров.