Южная Корея выразила протест Китаю из-за нарушения зоны ПВО военным самолётом

В заявлении ведомства отмечается, что Сеул потребовал принять меры, чтобы такие инциденты не повторялись.

Министерство обороны Южной Кореи вызвало военного атташе КНР в стране и выразило протест из-за нарушения китайским военным самолётом опознавательной зоны ПВО Республики Корея. Об этом сообщает агентство Ренхап.

В заявлении ведомства отмечается, что Сеул потребовал принять меры, чтобы такие инциденты не повторялись.

Такие же требования выставил и МИД Южной Кореи, в который был вызван посол КНР Цю Гохун.

Ранее сообщалось, что военный самолёт КНР вошёл сегодня, 28 апреля, примерно в 10:44 по местному времени (04:44 мск) в опознавательную зону средств ПВО Южной Кореи без предварительного уведомления.