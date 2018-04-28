Южная Корея выразила протест Китаю из-за нарушения зоны ПВО военным самолётом

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Южная Корея выразила протест Китаю из-за нарушения зоны ПВО военным самолётом

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Фото: © Flickr/Global Panorama

В заявлении ведомства отмечается, что Сеул потребовал принять меры, чтобы такие инциденты не повторялись.

Министерство обороны Южной Кореи вызвало военного атташе КНР в стране и выразило протест из-за нарушения китайским военным самолётом опознавательной зоны ПВО Республики Корея. Об этом сообщает агентство Ренхап.

В заявлении ведомства отмечается, что Сеул потребовал принять меры, чтобы такие инциденты не повторялись.

Такие же требования выставил и МИД Южной Кореи, в который был вызван посол КНР Цю Гохун.

Ранее сообщалось, что военный самолёт КНР вошёл сегодня, 28 апреля, примерно в 10:44 по местному времени (04:44 мск) в опознавательную зону средств ПВО Южной Кореи без предварительного уведомления.

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