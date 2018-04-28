ФСИН выявила нарушения при поставках инженерно-технического оборудования

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ФСИН выявила нарушения при поставках инженерно-технического оборудования

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Фото: ©РИА Новости/Анатолий Медведь

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ в ходе проверки выявила нарушения при поставках инженерно-технического оборудования. Как сообщили в пресс-службе ФСИН, проводится служебная проверка.

— Обнаружены нарушения в деятельности Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН России (ГЦИТОиС), — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на время проверки все денежные платежи, связанные с поставками инженерно-технического оборудования, приостановлены. Несколько руководителей, ответственных за обнаруженные нарушения, были отстранены от занимаемых должностей.

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