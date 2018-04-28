Снижает риск рака и диабета. Учёные нашли неожиданную пользу чеснока

Чеснок помогает снизить риск развития рака, диабета второго типа и даже сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли британские учёные. Свой доклад они опубликовали в журнале Trends in Pharmacological Sciences.

По словам учёных, особые серосодержащие компоненты чеснока могут влиять на физиологические и биохимические процессы в организме человека и участвовать в их регуляции.

Однако исследователи предупреждают, что полезные свойства продукта меняются в зависимости от способа приготовления. Какой из них наилучший — станет темой следующего исследования.