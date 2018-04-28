Нижегородская мать-убийца: Мне нечего вам ответить. Я всё объясню суду

Задержанная по подозрению в страшном преступлении отказалась пояснить свой поступок.

В эти минуты в Нижнем Новгороде суд избирает меру пресечения для Елены Каримовой — матери двух малышей, чьи обугленные тела нашли в заброшенном здании в Осинках. Заседание проходит в закрытом режиме: прессу вывели из зала, поскольку адвокат боится за жизнь своей подзащитной. Однако перед заседанием журналисты успели задать Каримовой несколько вопросов. Та ответила, что объясняться намерена только перед судом.

— Мне нечего вам ответить. Я всё объясню суду, — заявила Елена в ответ на вопрос о мотивах преступления.

Другие вопросы к подозреваемой, в частности о том, почему она не сдала детей в детский дом и неужели единственным выходом было убийство, остались без комментариев.

Напомним, несколько дней назад обгоревшие останки детей — четырёхлетней Хадижи и двухлетнего Сулеймана — были найдены на овощебазе в Семёновском районе области. Позже следователи задержали мать убитых детей — она призналась, что сама убила и попыталась сжечь малюток. По её словам, она решилась на это, поскольку не могла обеспечить детям достойную жизнь.