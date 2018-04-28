Директор СВР заработал 8,8 млн рублей за 2017 год

Между тем супруга Нарышкина задекларировала доход за прошлый год в размере 4,9 млн рублей.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заработал за 2017 год 8,8 миллиона рублей, что, к слову, на 600 тысяч меньше его дохода за 2016 год. Тогда он составил 9,4 миллиона рублей. Такой вывод можно сделать из опубликованных на сайте СВР данных.

Из декларации следует, что у Нарышкина в собственности находится два машиноместа, земельный участок, дом и квартира.

Также стало известно, что за 2017 год супруга Нарышкина заработала 4,9 миллиона рублей. У неё задекларированы машиноместо, одна квартира и четверть доли квартиры.