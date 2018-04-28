Британцы сочли дьявольским знаком сходство Кейт Миддлтон и героини фильма ужасов

Рождение третьего ребёнка у герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт стало предметом новых споров. В этот раз пользователи соцсетей нашли сходство между платьем Кейт Миддлтон для выхода из роддома и нарядом главной героини фильма ужасов "Ребёнок Розмари" Романа Полански. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

Публикация от Diet Prada ™ (@diet_prada) 27 Апр 2018 в 8:12 PDT

Британцы назвали дьявольским знаком то, что в похожем красном платье с белым кружевным воротником щеголяет Розмари в сцене с новорождённым младенцем на руках. Они напомнили, что главная героиня хоррора подозревала, что её ребёнок — дитя дьявола.

Отметим, платье для герцогини Кейт сшила британский модельер Дженни Пакхем, в чьих нарядах она появляется на многих торжественных мероприятиях. После выхода молодой мамы из больницы большинство людей сразу же указали на сходство её платья с нарядом, который надевала на выписку принцесса Диана.