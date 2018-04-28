Время и место согласованы. Трамп рассказал о предстоящей встрече с Ким Чен Ыном

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Время и место согласованы. Трамп рассказал о предстоящей встрече с Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Brendan McDermid

Ранее СМИ сообщали о том, что переговоры американского и северокорейского лидеров могут пройти в Монголии.

Президент США Дональд Трамп сообщил в своём микроблоге в "Твиттере" о том, что провёл переговоры с главами Южной Кореи и Японии, в ходе которых обсуждался вопрос КНДР.

— Провёл долгий и очень хороший разговор с президентом Южной Кореи Муном, — написал он, добавив, что дела идут хорошо, а время и место предстоящей встречи с руководством Северной Кореи согласовано. — Также поговорил с премьер-министром Японии Абэ, чтобы проинформировать его о проходящих переговорах.

Напомним, накануне, 27 апреля, лидеры Северной и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели межкорейский саммит, в ходе которого договорились прекратить враждебные действия и отказаться от ядерного оружия.

Как писал Лайф, ранее Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном в ближайшие недели. По данным СМИ, переговоры могут пройти в Монголии.

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