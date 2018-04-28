Время и место согласованы. Трамп рассказал о предстоящей встрече с Ким Чен Ыном

Ранее СМИ сообщали о том, что переговоры американского и северокорейского лидеров могут пройти в Монголии.

Президент США Дональд Трамп сообщил в своём микроблоге в "Твиттере" о том, что провёл переговоры с главами Южной Кореи и Японии, в ходе которых обсуждался вопрос КНДР.

— Провёл долгий и очень хороший разговор с президентом Южной Кореи Муном, — написал он, добавив, что дела идут хорошо, а время и место предстоящей встречи с руководством Северной Кореи согласовано. — Также поговорил с премьер-министром Японии Абэ, чтобы проинформировать его о проходящих переговорах.

Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is being set. Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 апреля 2018 г.

Напомним, накануне, 27 апреля, лидеры Северной и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели межкорейский саммит, в ходе которого договорились прекратить враждебные действия и отказаться от ядерного оружия.

Как писал Лайф, ранее Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном в ближайшие недели. По данным СМИ, переговоры могут пройти в Монголии.