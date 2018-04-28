Британец изнасиловал женщину-полицейского прямо во время ареста

Инцидент произошёл в центре города Шеффилд в графстве Саут-Йоркшир ранним утром пятницы.

Сотрудница полиции Великобритании подверглась сексуальному насилию со стороны подозреваемого в изнасиловании во время его ареста. Об этом сообщает The Telegraph.

Инцидент произошёл в центре города Шеффилд в графстве Саут-Йоркшир ранним утром пятницы. Две женщины-полицейские патрулировали улицы, и им поступил вызов. На месте происшествия подозреваемый напал на женщин с деревянной вывеской с надписью "Продаётся".

После случившегося у одной из стражей порядка зафиксированы сильные кровоподтёки. Мужчина арестован за попытку изнасилования, нападения, сексуального насилия и преступного причинения ущерба.

— Офицеры столкнулись с опасной и жестокой ситуацией, однако проявили храбрость в момент инцидента, — подчеркнула главный инспектор полиции графства.