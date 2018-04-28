Суд отказал в УДО осуждённому за коррупцию экс-советнику мэра Ярославля

Рыбинский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении экс-советнику мэра Ярославля Алексею Лопатину, осуждённому на семь лет по громкому делу о коррупции.
— Принято решение отказать в удовлетворении ходатайства, — рассказали в пресс-службе суда.
В 2013 году Лопатина вместе с градоначальником Евгением Урлашовым арестовали по обвинению в вымогательстве и получении крупной взятки. Урлашов получил 12,5 года колонии строгого режима, позже срок сократили до девяти лет.
Не исключено, что ходатайство об УДО будет рассмотрено повторно, если Лопатин подаст жалобу в областной суд.
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