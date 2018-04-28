Ил-38 готовится к аварийной посадке в подмосковном Жуковском

Самолёт Ил-38 готовится к аварийной посадке на аэродроме лётно-испытательного института имени Громова, сообщает РИА "Новости". По имеющимся данным, лайнер принадлежит ВМС Индии. На борту находится экипаж в составе четырёх человек.

Воздушное судно должно было приземлиться в подмосковном аэропорту Жуковский, однако сработал датчик невыпуска шасси. Сейчас самолёт вырабатывает топливо, чтобы попробовать сесть в нескольких километрах от первоначального места назначения.

Другие подробности выясняются.