На Украине поддержали поздравившую Гитлера с днём рождения учительницу

Во время митинга активисты начали сбор подписей за отставку директора школы, в которой работала женщина.

Во Львове прошла акция в поддержку бывшей учительницы и депутата городского совета от националистической партии "Свобода" Марьяны Батюк, которую уволили из школы за пост в социальной сети "Фейсбук". В нём она поздравила Адольфа Гитлера с днём рождения.

По сообщениям местных СМИ, более двухсот человек, включая членов "Свободы", пришли на митинг к школе поддержать бывшую учительницу. Руководитель львовского отделения партии Любомир Мельнчук выступил на митинге, где заявил о своих намерениях оправдать Батюк и обратиться в суд с целью предоставить доказательства её невиновности.

Напомним, что сам злополучный пост был опубликован 20 апреля на странице Батюк. Она разместила фотографию Гитлера с подписью "Великий человек, как ни крути" и двумя цитатами из его книги "Моя борьба". Сама Батюк заявила, что не имеет отношения к данному посту, так как её страница в соцсети была взломана хакерами. Бывшая учительница отказалась предоставить доступ к аккаунту для проверки на предмет взлома, в связи с чем руководство школы приняло решение уволить сотрудницу.

Стоит отметить, что журналисты ранее нашли в соцсетях Батюк репосты записей за 2015–2016 годы, где она восславляла дивизию СС "Галичина" и тезис "Белая земля — для белых людей".