Украинский радикал рассказал, когда Киев может начать масштабную войну с Россией

Дмитрий Корчинский рассказал о желании "освободить Донбасс, Крым, Кубань", а также всё, что захочет Украина.

Лидер украинской националистической организации "Братство"* рассказал, когда Киев может начать масштабную войну с Россией. По словам Дмитрия Корчинского, украинские власти следуют стратегии выжидания.

— В случае кризиса в Москве такое наступление станет возможным, — сказал он в эфире канала Ukrlife.tv. — Таким кризисом можно будет воспользоваться и освободить Донбасс, Крым, Кубань и всё, что мы захотим, всё, на что у нас хватит сил.

Отметим, Корчинский известен своими русофобскими взглядами. Как писал Лайф, ранее он предложил возить артистов из России в железных клетках.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.