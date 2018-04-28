Украинский радикал рассказал, когда Киев может начать масштабную войну с Россией

Читайте также

Украинский радикал рассказал, когда Киев может начать масштабную войну с Россией

2213

Фото: ©РИА Новости

Дмитрий Корчинский рассказал о желании "освободить Донбасс, Крым, Кубань", а также всё, что захочет Украина.

Лидер украинской националистической организации "Братство"* рассказал, когда Киев может начать масштабную войну с Россией. По словам Дмитрия Корчинского, украинские власти следуют стратегии выжидания.

— В случае кризиса в Москве такое наступление станет возможным, — сказал он в эфире канала Ukrlife.tv. — Таким кризисом можно будет воспользоваться и освободить Донбасс, Крым, Кубань и всё, что мы захотим, всё, на что у нас хватит сил.

Отметим, Корчинский известен своими русофобскими взглядами. Как писал Лайф, ранее он предложил возить артистов из России в железных клетках.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×