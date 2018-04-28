Глава РЖД за год заработал 180,5 миллиона рублей

Эта сумма исходит из дохода по основному месту работы и дохода от вкладов в банках.

Генеральный директор "Российских железных дорог" Олег Белозёров в 2017 году заработал 180,5 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Эта сумма исходит из дохода по основному месту работы (154 млн руб.) и дохода от вкладов в банках.

Руководитель компании, как и в 2017 году, не задекларировал никакого недвижимого или движимого имущества. В безвозмездном пользовании у него одна квартира в Москве площадью 193 квадратных метра.

Доход супруги Белозёрова составил в минувшем году 26,4 миллиона рублей. В её собственности — квартира в Москве площадью 193 квадратных метра и машино-место площадью 14,4 квадратных метра.

Автопарк в 2017 году у семьи не изменился. Белозёрова владеет тремя машинами: ГАЗ М-21 1963 года выпуска, ГАЗ-21И 1960 года выпуска и Range Rover 2015 года выпуска.