СК проверяет чиновников, которые "обустроили" детскую площадку в фотошопе

В ведомстве заявили о намерении изучить всю документацию администрации Белогорска по программе благоустройства.

Следователи начали проверку деятельности кемеровских чиновников, которые "отремонтировали" спортивную площадку при помощи фотошопа. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Администрация пгт. Белогорск, отчиталась о реализации 2,1 млн рублей при благоустройстве поселка,из них 153 тысячи на строительство детской площадки. На самом деле, чиновник натыкали на строительный мусор тренажеров за 30 тысяч рублей, а резиновое покрытие дорисовали в фотошопе. pic.twitter.com/X1ZnGD72H4 — Казак Андрей (@KazakProfill) 27 апреля 2018 г.

— Выявлена информация, что администрация пгт. Белогорск отчиталась о вводе в эксплуатацию детской спортивной площадки, расположенной около жилого дома, а жители сообщили, что в действительности работы проведены не были, — говорится в сообщении.

Правоохранители намерены изъять и изучить всю документацию по программе благоустройства. Проверка находится на контроле руководства кемеровского СК.

Ранее стало известно, что администрация Тисульского района Кемеровской области опубликовала фотоотчёт о проведённом благоустройстве посёлка Белогорск. При этом на одном из снимков на детской площадке в фоторедакторе было дорисовано новое резиновое покрытие.