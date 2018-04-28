СК проверяет чиновников, которые "обустроили" детскую площадку в фотошопе

Следователи начали проверку деятельности кемеровских чиновников, которые "отремонтировали" спортивную площадку при помощи фотошопа. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.
Администрация пгт. Белогорск, отчиталась о реализации 2,1 млн рублей при благоустройстве поселка,из них 153 тысячи на строительство детской площадки. На самом деле, чиновник натыкали на строительный мусор тренажеров за 30 тысяч рублей, а резиновое покрытие дорисовали в фотошопе. pic.twitter.com/X1ZnGD72H4— Казак Андрей (@KazakProfill) 27 апреля 2018 г.
— Выявлена информация, что администрация пгт. Белогорск отчиталась о вводе в эксплуатацию детской спортивной площадки, расположенной около жилого дома, а жители сообщили, что в действительности работы проведены не были, — говорится в сообщении.
Правоохранители намерены изъять и изучить всю документацию по программе благоустройства. Проверка находится на контроле руководства кемеровского СК.
Ранее стало известно, что администрация Тисульского района Кемеровской области опубликовала фотоотчёт о проведённом благоустройстве посёлка Белогорск. При этом на одном из снимков на детской площадке в фоторедакторе было дорисовано новое резиновое покрытие.
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