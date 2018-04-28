Делегация из Японии подарила Матвиенко тунца весом 237 кг

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Делегация из Японии подарила Матвиенко тунца весом 237 кг

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Валентина Матвиенко. Фото © РИА Новости/Виталий Белоусов

Узнав о подарке, политик предложила устроить обед с японской кухней в Совете Федерации.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко получила в подарок 237-килограммового тунца. Такой щедрый дар политику преподнесла японская делегация во главе с генсеком Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Тосихиро Никаи.

— Я не знаю, протокольно ли это вам говорить, но наша делегация привезла большого тунца из Японии, — сказал Никаи на субботней встрече, показывая Матвиенко фотографию рыбы.

Никаи тут же уточнил, что вес рыбы ни много ни мало 237 килограммов.

— Тогда мы в Совете Федерации устроим обед японской кухни, — предложила в ответ Матвиенко.

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