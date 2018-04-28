Москалькова призвала все страны не вводить санкции на лекарства

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Москалькова призвала все страны не вводить санкции на лекарства

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Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фото:©РИА Новости/Виталий Белоусов

Российский омбудсмен подчеркнула, что здоровье человека не может ставиться под удар.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала страны не вводить санкции на лекарства и медоборудование. Об этом омбудсмен заявила на пресс-конференции по российско-японскому сотрудничеству в области активного долголетия в рамках Года Японии в РФ.

— Я призываю всех, чтобы в санкционное противостояние между государствами не включались медицинское оборудование, лекарственные препараты, технологии в области здравоохранения, — сказала она.

Омбудсмен подчеркнула, что здоровье человека не может ставиться под удар. Москалькова также выразила надежду на активное сотрудничество России и Японии в области фармацевтики.

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