"Рот открывать, когда кушаете!" В Ухте студентов перевели на "казарменный режим"

Из комнат уберут все электроприборы, включая телевизоры и компьютеры, учащимся будет разрешено иметь лишь тумбочку, табуретку и кровать.

Общежитие Промышленно-экономического лесного колледжа Индустриального института УГТУ в Ухте превратят в казарму для кадетов с особым режимом проживания. Как сообщил директор учреждения Василий Завьялов, в связи с этим на пятом этаже в жилых комнатах уже сняли двери.

— Мы переходим к казарменному типу. В каждой комнате будет 2–3 человека, будет тумбочка и табуретка. Больше не будет ничего... Стол будет только в комнате для самоподготовки и там, где кушаете. И рот надо открывать, только когда кушаете, — говорит он на опубликованной телеграм-каналом Life Shot видеозаписи.

Строгий директор говорит, что из комнат уберут все электроприборы, включая телевизоры, чайники и компьютеры. Дальше Завьялов говорит, что диплом писать кадеты будут молча, "скрипя ушами".

По его словам, студентам предоставят специальную форму одежды. Директор также указал на ужесточение правил приёма в институт, заявив, что "разгильдяев принимать не будут". Педагог пояснил, что на базе колледжа будут обучать кадетов для последующей работы в МВД, МЧС, ФСИН.