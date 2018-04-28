"Раздавили череп". В Тобольске инкассаторы переехали пенсионерку на тротуаре

Страшная авария произошла прямо на глазах у пожилого мужчины, сопровождавшего старушку.

Тобольские инкассаторы сбили старушку, сдавая задним ходом по тротуару. Как пишет портал URA.RU со ссылкой на очевидцев, пенсионерке буквально "раздавили череп".

— Череп раздавили. Там уже всё убрано. Инкассаторы по-хамски всегда себя ведут, прут напролом, людей расталкивают, — приводит портал слова одного из свидетелей.

Опять же со слов очевидцев, всё произошло на глазах у сопровождавшего пенсионерку пожилого мужчины. Сам он не пострадал. В ГИБДД Тюменской области информацию о ДТП подтвердили. В отношении водителя проводится проверка.