ФБР провело встречу с Емельяненко перед боем с Фрэнком Миром

Федеральное бюро расследований (ФБР) провело встречу с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Фёдором Емельяненко перед боем с американцем Фрэнком Миром. Об этом сообщает The Telegraph.
Издание отмечает, что представители бюро приезжали в чикагский отель, где разместилась делегация из России.
Причины визита агентов не известны, но The Telegraph отмечает, что Емельяненко допрашивали в связи с расследованием дела адвоката Майкла Коэна, который являлся исполнительным директором Affliction Entertainment. Организация проводила бои смешанного стиля с июля 2008-го по июль 2009-го. Боец из России провёл под эгидой промоушена два поединка.
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