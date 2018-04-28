Готовящийся к аварийной посадке в Подмосковье Ил-38 принадлежит Индии

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Готовящийся к аварийной посадке в Подмосковье Ил-38 принадлежит Индии

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Фото: © en.wikipedia.org/Sergey Krivchikov

Самолёт Ил-38, который готовится к аварийной посадке в подмосковском аэропорту Жуковский, принадлежит ВМС Индии. Об этом сообщили в пресс-службе Авиакомплекса им. Ильюшина.

— Оповещены все аварийно-спасательные службы, проводятся подготовительные работы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту находятся опытные лётчики-испытатели Авиационного комплекса им. Ильюшина. Руководство "Ил" также находится в Жуковском.

Ранее сообщалось, что самолёт Ил-78 готовится к аварийной посадке на аэродроме Лётно-исследовательского института имени Громова. Сейчас воздушное судно вырабатывает топливо.

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