Жителей юга Флориды испугало нашествие гигантских питонов с болот

Чтобы снизить популяцию змей, власти штата переодически устраивают отстрел хищных животных.

Тёмные тигровые питоны, обычно размножавшиеся в болотах на юге американского штата Флорида, направляются к густонаселённым областям полуострова, сообщает WBBH/WZVN.

До этого змеи обитали в основном в национальном парке "Эверглейдс" и его окрестностях. Сейчас же они стали всё чаще появляться вблизи населённых пунктов и городов, находящихся на юго-западе Флориды.

— Животные уже заняли западное побережье полуострова. Я боюсь, они лишь продолжат распространяться, — отмечает биолог Джо Василевки (Joe Wasilewski).

В социальной сети "Фейсбук" всё чаще стали появляться фотографии питонов в местах, где обычно их никогда не было. Многие жители обеспокоены, что жертвами хищных хладнокровных могут стать и домашние животные.

Стоит отметить, что власти Флориды переодически устраивали конкурсы по отстрелу питонов. Делалось это с целью сократить популяцию вида и обезопасить окрестности. Таким образом, с прошлого года удалось уничтожить около 900 особей.