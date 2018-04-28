Не вышло шасси. Ил-38 индийских ВМС наматывает круги в Подмосковье — видео

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Не вышло шасси. Ил-38 индийских ВМС наматывает круги в Подмосковье — видео

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Как отмечается, самолёт делает уже пятый круг, на борту находится восемь человек.

У готовящегося к аварийной посадке в аэропорту Жуковский индийского самолёта Ил-38 заклинило переднюю стойку шасси. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как отмечается, самолёт делает уже пятый круг, вырабатывает топливо. На борту находится восемь человек.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что самолёт Ил-38 готовится к аварийной посадке на аэродроме лётно-испытательного института имени Громова. Воздушное судно должно было приземлиться в подмосковном аэропорту Жуковский. Позднее стало известно, что воздушное судно принадлежит ВМС Индии.

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