Ил-38 ВМС Индии успешно приземлился без стойки шасси в Подмосковье

Ил-38 ВМС Индии благополучно приземлился в Жуковском без передней стойки шасси. Перед посадкой полосу залили пеной для скольжения. Пострадавших нет.
— Самолёт Ил-38 успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси. Рядом пожарные, огня нет, — говорится в заявлении департамента корпоративных коммуникаций корпорации "Ильюшин".
Ранее сообщалось, что самолёт проходил плановый облёт после штатного технического обслуживания. На борту находилось семь человек. Командир доложил о срабатывании сигнализации о невыпуске передней стойки шасси. Некоторое время судно "наматывало" круги над аэропортом, чтобы выработать топливо.
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