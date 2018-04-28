Ил-38 ВМС Индии успешно приземлился без стойки шасси в Подмосковье

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Ил-38 ВМС Индии успешно приземлился без стойки шасси в Подмосковье

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Фото: © кадр из видео пользователя SRBFIN\YouTube

Самолёт проходил плановый облёт после штатного технического обслуживания. На борту находилось семь человек.

Ил-38 ВМС Индии благополучно приземлился в Жуковском без передней стойки шасси. Перед посадкой полосу залили пеной для скольжения. Пострадавших нет.

— Самолёт Ил-38 успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси. Рядом пожарные, огня нет, — говорится в заявлении департамента корпоративных коммуникаций корпорации "Ильюшин".

Ранее сообщалось, что самолёт проходил плановый облёт после штатного технического обслуживания. На борту находилось семь человек. Командир доложил о срабатывании сигнализации о невыпуске передней стойки шасси. Некоторое время судно "наматывало" круги над аэропортом, чтобы выработать топливо.

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