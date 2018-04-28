Учёные нашли в теле человека вещество, ускоряющее рак

Согласно исследованию, уменьшение содержания опасного протеина в злокачественных клетках на 50% останавливает рост опухоли.

Учёные Бостонского университета нашли белок, который способствует развитию агрессивной Т-клеточной лейкемии, которая является фатальной для 20% заболевших ею детей и 50% взрослых. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале EurekAlert.

Согласно выводам медиков, при высоком уровене содержания протеина UFD1 в патологических тканях агрессивность лейкоза увеличивается. Если снизить активность генов, отвечающих за синтез этого опасного белка, в злокачественных клетках на 50%, то остановится рост опухоли. Учёные подчеркнули, что при этом не возникает побочных эффектов.

Отметим, лейкемией называется группа злокачественных заболеваний кроветворной системы. При Т-клеточной разновидности заболевания смертность наступает в 20% случаях у детей и в 50% — у взрослых.