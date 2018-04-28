Украинский журналист погиб в Киеве при взрыве гранаты в автомобиле

Сообщается, что боеприпас разорвался в руках у корреспондента, а в машине нашли пусковой рычаг гранаты.

45-летний украинский журналист Виталий Кукса, который работал в зоне боевых действий в Донбассе, погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве. Об этом сообщает ТСН.

Телеканал отмечает, что в результате взрыва также пострадал 24-летний Андрей Сероштан. По данным источника СМИ, он находился за рулём авто. Инцидент произошёл около 22:00 в пятницу, 27 апреля.

Сообщается, что граната разорвалась в руках у журналиста, а в машине нашли пусковой рычаг гранаты. Причиной инцидента называют семейный конфликт.

Кукса много писал на военные темы, его материалы были опубликованы в ряде украинских СМИ. Служил начальником Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи.