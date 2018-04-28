СМИ: В Европе обеспокоены ультиматумом Вашингтона в "торговой войне"

Американские власти выдвинули Европе ультиматум в "торговой войне", потребовав от ЕС принять квоты на экспорт металлов в США. Как сообщает Bloomberg, администрация Дональда Трампа настаивает на том, чтобы Канада и европейские государства согласились на квоты в обмен на временное освобождение от тарифов на сталь и алюминий, которые будут введены с 1 мая.
Это ставит Евросоюз перед выбором: уступить США или же столкнуться с новыми "штрафными" тарифами.
Как отметил министр финансов Бельгии Йохан Ван Овертвельдт, торговая война — это поражение для всех, поэтому в данных условиях нужно сохранять хладнокровие.
— В торговой войне победителей не будет, поэтому мы постараемся избежать её любой ценой, — подчеркнул он.
По данным издания со ссылкой на источник в ЕС, требование американской стороны снизить экспорт стали и алюминия до 90% от уровня предыдущих двух лет в Европе считают неприемлемым.
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