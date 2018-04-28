Умер режиссёр фильма "Вокруг света за 80 дней" Майкл Андерсон

Среди его известных фильмов — "Разрушители плотин", "Бегство Логана", и "Смерть среди айсбергов".

Британский режиссёр Майкл Андерсон, который был номинирован на премию "Оскар" за фильм "Вокруг света за 80 дней", скончался в Ванкувере в среду, 25 апреля, в возрасте 98 лет. Об этом сообщает американский еженедельник Variety.

Его карьера началась в 40-х годах в качестве помощника режиссёра. Позднее он подписал контракт с Associated British Picture Corporation, для которой снял пять фильмов.

Среди его известных фильмов — "Разрушители плотин", "Вокруг света за 80 дней", "Бегство Логана", "Смерть среди айсбергов".

В биографии режиссёра говорится, что его двоюродная бабушка Мэри была одной из первых американских шекспировских актрис.