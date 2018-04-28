Первомай дома. Почти 100 тысяч москвичей оказались невыездными из-за долгов

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Первомай дома. Почти 100 тысяч москвичей оказались невыездными из-за долгов

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Фото: © L!FE

Отмечается, что общая сумма задолженностей жителей столицы составляет 314 миллиардов рублей.

Число москвичей, которые не смогут покинуть Россию из-за долгов, перед майскими праздниками достигло почти 100 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

— По состоянию на 28 апреля 2018 года действует более 96 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ, — сообщил ТАСС представитель УФССП.

По словам собеседника агентства, общая сумма долгов москвичей составляет 314 миллиардов рублей.

Перед майскими праздниками в 2017 году в Москве под ограничением на выезд находилось 55 тысяч должников. К прошедшим новогодним праздникам их число увеличилось до 83 тысяч.

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