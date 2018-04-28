Понаплыли! Власти Венеции ограничат турпоток

Власти итальянской Венеции намерены ограничить поток туристов в городе. Об этом сообщает телеканал Rainews 24.
Начиная с 28 апреля в городе будут установлены турникеты. Как ожидается, если установленное мэрией число туристов в том или ином городе региона будет превышено, в него смогут пройти лишь местные жители.
Ограничительные меры вступают в силу с 28 апреля.
Ранее Лайф сообщал, что венецанские гондольеры остались без работы из-за обмеления каналов.
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