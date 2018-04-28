Аэропорт в Жуковском временно не принимает рейсы из-за аварийной посадки Ил-38

Отмечается, что один из самолётов "Уральских авиалиний", летевший из Оша, был перенаправлен в Домодедово.

Аэропорт Жуковский временно не принимает рейсы после инцидента с жёсткой посадкой самолёта Ил-38, принадлежащего ВМС Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Аэропорт, расположенный в Жуковском, не принимает рейсы на прилёт. Один из самолётов авиакомпании "Уральские авиалинии" рейсом U62448 Ош — Жуковский совершил посадку в аэропорту Домодедово, — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ещё один рейс авиакомпании "Пегас" — EO404 из Тель-Авива — также будет перенаправлен в Домодедово. Отмечается, что, вероятнее всего, рейсы на вылет будут задержаны по техническим причинам.

Напомним, что Ил-38 ВМС Индии проходил плановый облёт после штатного технического обслуживания. На его борту находилось семь человек. После срабатывания сигнализации о невыпуске передней стойки шасси воздушное судно наматывало круги над аэропортом, чтобы выработать топливо, после чего совершило аварийную посадку на вспененную полосу.