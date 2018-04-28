СМИ: В Ираке задержали влиятельного лидера ИГИЛ

Власти Ирака сообщили, что задержали лидера террористической группировки ИГИЛ*. Об этом сообщает газета Baghdad Post, ссылаясь на собственные источники.
Издание отмечает, что Ибрагима Мешааля Марея поймали на левом берегу реки Тигр "на основе точных данных разведки".
Задержанный передан правоохранителям, которые примут решение о дальнейших судебных процедурах в отношении террориста.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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