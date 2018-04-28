"Арарат" досрочно выиграл чемпионат ПФЛ и вышел в ФНЛ

В 21-м туре в зоне "Центр" московский клуб сыграл вничью на выезде с "Соколом" и гарантировал себе первую строчку в турнирной таблице.

Итоговый счёт матча — 1:1. На гол гостей в исполнении Хурцидзе саратовцы ответили мячом Дудикова.

В параллельном матче "Рязань" не сумела обыграть "Торпедо" — 0:0. Отрыв лидирующего "Арарата" от рязанцев за пять туров до конца чемпионата составляет 16 очков, таким образом, московская команда стала недосягаемой для преследователей. Добавим, что с начала сезона "Арарат" не проиграл ни одного матча, одержав 17 побед и сведя четыре матча вничью.

Отметим что столичный "Арарат" первым обеспечил выход в первый дивизион из всех команд ПФЛ.