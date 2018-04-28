Стало известно, какие фильмы профинансирует Фонд кино в 2018 году

Попечительский совет Фонда кино назвал список кинопроектов российских компаний, не входящих в число лидеров, которым будет оказана государственная поддержка в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, Фондом кино будет поддержана кинокартина "Лётчик", в которой сыграет Пётр Федоров, мюзикл "Счастье моё", фильм ужасов "Пассажир" от продюсеров "Притяжения", "Братство" Павла Лунгина, фильму по роману Виктора Пелевина "Ампир V".

Также попечительский совет выделил картины "Гуляй, Вася — 2", "Мой домовой", "Яга. Кошмар тёмного леса", "Кощей. Похититель невест", "Пиноккио", "Вратарь галактики", "Кома", "Герой", "Жених-2". Господдержка будет оказана мультипликационным лентам про Фиксиков, Снежную королеву, Руслана и Людмилу.