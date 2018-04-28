Рим соболезнует в связи со смертью малыша, которого запретили лечить в Британии

Папа Франциск и глава итальянского МИД Анджелино Альфано выразили соболезнования в связи со смертью двухлетнего мальчика из Великобритании Альфи Эванса, которого суд не разрешил перевезти на лечение в Италию после отключения от аппаратов жизнеобеспечения.
— Глубоко тронут смертью маленького Альфи. Сегодня я особенно молюсь за его родителей, пока Господь принимает его в свои любящие объятия, — написал понтифик в "Твиттере".
Alfie Evans parents 'heartbroken' as they say their son has died in hospital https://t.co/7HnqvWpTr9 pic.twitter.com/bnpKRuYKJz— ITV News (@itvnews) 28 апреля 2018 г.
— Прощай, маленький Альфи. Мы тебя любили, — говорится в официальном "твиттере" министра.
Напомним, сегодня, 28 апреля, в Великобритании умер двухлетний Альфи Эванс, которого несколько дней назад отключили от аппаратов жизнеобеспечения. Судья запретил родителям забирать малыша домой или везти его на лечение в другую страну. Ситуация привела к массовой акции протеста. Италия предоставила Альфи гражданство.
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