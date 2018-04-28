Рим соболезнует в связи со смертью малыша, которого запретили лечить в Британии

Суд не разрешил родителям забирать мальчика домой или везти на лечение в другую страну.

Папа Франциск и глава итальянского МИД Анджелино Альфано выразили соболезнования в связи со смертью двухлетнего мальчика из Великобритании Альфи Эванса, которого суд не разрешил перевезти на лечение в Италию после отключения от аппаратов жизнеобеспечения.

— Глубоко тронут смертью маленького Альфи. Сегодня я особенно молюсь за его родителей, пока Господь принимает его в свои любящие объятия, — написал понтифик в "Твиттере".

Alfie Evans parents 'heartbroken' as they say their son has died in hospital https://t.co/7HnqvWpTr9 pic.twitter.com/bnpKRuYKJz — ITV News (@itvnews) 28 апреля 2018 г.

— Прощай, маленький Альфи. Мы тебя любили, — говорится в официальном "твиттере" министра.

Напомним, сегодня, 28 апреля, в Великобритании умер двухлетний Альфи Эванс, которого несколько дней назад отключили от аппаратов жизнеобеспечения. Судья запретил родителям забирать малыша домой или везти его на лечение в другую страну. Ситуация привела к массовой акции протеста. Италия предоставила Альфи гражданство.