Аналитики назвали десять самых популярных марок авто на рынке Москвы

Сообщается, что каждая четвёртая машина в столице относится к корейским производителям.

Порядка 48 с половиной тысяч новых легковых автомобилей продано в Москве в первом квартале 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Аналитики отмечают, что за текущий период реализовано на 11 процентов больше, чем год назад.

Каждая четвёртая машина в Москве относится к корейским производителям. Так, лидирует KIA (7484 автомобиля) и Hyundai (5254 штуки). В пятёрку также попали Volkswagen и Skoda Toyota.

Кроме того, за три месяца москвичи покупали новые легковые автомобили Mercedes-Benz, Nissan, Renault и BMW. Замкнула десятку рейтинга отечественная LADA.