МИД: Москва не стремится быть стороной мирного договора между Пхеньяном и Сеулом

Россия не стремится быть стороной мирного договора между Пхеньяном и Сеулом в виду того, что СССР не принимал участия ни в самой Корейской войне, ни в переговорах по заключению соглашения о перемирии. Соответствующее заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

— У России нет ни оснований, ни мотивов стремиться стать стороной такого договора. Это дело непосредственных участников Корейской войны, — передаёт слова дипломата ТАСС.

Моргулов также отметил, что Россия видит "свою роль не в погружении в коллизии прошлого", а в "энергичной и терпеливой работе на будущее". В частности, на создании прочного механизма по обеспечению мира и стабильности в регионе.

Напомним, после переговоров с США в КНДР было принято решение о приостановке всех ракетных и ядерных испытаний. А уже 27 апреля была проведена историческая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Главы двух стран подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова.