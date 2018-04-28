Более половины картин во французском музее Террюса оказались подделкой

Первая фальшивка была найдена искусствоведом, который заметил на полотне здания, построенные уже после смерти художника.

Более половины картин художника-импрессиониста Этьена Террюса, выставленных во французском государственном музее, оказались подделками. Как стало известно The Telegraph, 82 из 160 произведений искусства — фальшивки.

Первая подделка была найдена искусствоведом, работавшим над новой выставкой. Специалист заметил на одной из пейзажных картин здания, построенные уже после смерти Террюса. В результате было решено проверить и другие выставленные в музее полотна.

El museo de arte Étienne Terrus en Francia descubre que decenas de obras de su colección son falsas https://t.co/dH2nGONZS7 pic.twitter.com/thzBPsLtE2 — Noticias Mundo (@NoticiasMundoGA) 28 апреля 2018 г.

Обнаруженные фальшивки стоили муниципальным властям, на средства которых были куплены некоторые картины, 160 тысяч евро (более 12 миллионов рублей. — Прим. ред.). Несколько полотен были переданы двумя местными благотворительными организациями, некоторые музей получил от частных коллекционеров. Поддельные работы были куплены с 1990 по 2010 год.

Полиция конфисковала подделки и пытается найти их продавцов. После инцидента многие эксперты забили тревогу — по их мнению, как минимум 20% всех полотен в крупных музеях по всему миру не принадлежат заявленным авторам.