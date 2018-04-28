"Она такого не могла!" Мать нижегородки, убившей детей, отказалась в это верить

Мать жительницы Нижегородской области Елены Каримовой, которую подозревают в убийстве двух своих маленьких детей, отказалась верить в то, что её дочь способна на такой поступок. Об этом сообщает телеграм-канал LifeShot.

— Хорошая у нас дочка, прекрасная. И такого она не могла сделать, так можешь и написать. Всю *** слушаете в Интернете, — сказала она.

Подозреваемая призналась, что сама убила и попыталась сжечь своих маленьких дочку и сына. По её словам, она решилась на это, поскольку не могла обеспечить детям достойную жизнь. Как уже сообщал Лайф, их обугленные тела нашли на заброшенной овощебазе.