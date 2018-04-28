Сооснователь Google рассказал, какую угрозу несёт искусственный интеллект

Предприниматель считает, что его развитие ставит перед разработчиками новые вопросы.

Сооснователь Google и один из руководителей холдинга Alphabet Сергей Брин рассказал, какую угрозу несёт искусственный интеллект. Об этом говорится в его открытом корпоративном письме.

— Мы живём в эпоху великого вдохновения и перспектив, но вместе с этими возможностями появляется необходимость в колоссальной предусмотрительности и ответственности, поскольку технологии глубоко и бесповоротно переплетены с нашим обществом, — говорится в тексте его письма.

Он считает, что развитие искусственного интеллекта ставит перед разработчиками новые вопросы. Среди них — будет ли он влиять на трудоустройство в разных областях, что происходит у него внутри, может ли он манипулировать людьми.

Ранее об угрозе искусственного интеллекта высказывался глава Microsoft Билл Гейтс. Тогда предприниматель заявил, что он может превратиться в повод для беспокойства.