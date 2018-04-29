Минтранс объяснил, кому запрещено лежать на полу в аэропортах

Министерство транспорта Московской области дало разъяснения касательно новых правил поведения в аэропортах Москвы, в частности, по поводу запрета лежать на полу и скамейках.

— Запрет лежать на полу, ступеньках, скамейках не распространяется на пассажиров с авиабилетами, — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что запрет находиться в лежачем положении на креслах, лавках, сиденьях, напольном покрытии и лестничных площадках не распространяется "на случаи использования их пассажирами и маломобильными лицами".

Ранее Лайф сообщал, что Московская областная дума приняла поправки к региональному КоАП, предусматривающие штрафы за нарушение правил поведения в столичных аэропортах.